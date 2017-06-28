Мужчина эмигрировал по фальшивому удостоверению «Мусават»

2017-06-28 14:22 | www.oxu.az | 3

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, эмигрировавшего с помощью фальшивого удостоверения о членстве в партии «Мусават».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Эльнур Айдын оглу Мирзоев (1977 г.р.) обвиняется по статьям 320.1 (Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц) УК АР.

Так как в настоящее время обвиняемый находится за границей, он объявлен в розыск.

Отметим, имя Э.Мирзоева несколько лет назад упоминалось в «деле о мигрантах». Согласно информации СМИ, Э.Мирзоев эмигрировал посредством удостоверения о членстве в партии «Мусават».

В партии же утверждают, что документ фальшивый.

С.Б.

