Минобороны ответило армянскому министру

2017-06-28 14:39 | www.oxu.az | 4

«К словам министра обороны Армении отновсимся с иронией и заявляем, что необоснованное какими-либо фактами и сделанное для пропаганды это дилетантское заявление нельзя назвать никак иначе, как ложью и бесстыдством».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, комментируя заявления главы оборонного ведомства Армении о том, что якобы в случае войны Азербайджан может получить непоправимый ущерб и наша армия за последние 10 дней понесла 8 потерь.

«Военные, экономические, человеческие и любые другие ресурсы Армении слишком малы, чтобы наносить тяжелый удар по Азербайджану.

Солдаты Азербайджана и находящиеся в арсенале армии самая современная, обладающая разрушительной силой боевая техника и оружие способны предотвратить любую угрозу со стороны оккупантов, уничтожить их и восстановить нашу территориальную целостность.

Что касается потерь, Саркисяну следовало бы лучше заняться смертельными случаями в рядах их армии. Именно армянская сторона всегда скрывает число потерь на фронте и другие факты смерти в рядах армии. Если бы вместо подобных абсурдных заявлений В.Саркисян рассказал бы общественности правду о реальном числе потерь армян на фронте в результате ответных мер азербайджанской армии в последние дни, он выглядел бы более искренне», - говорится в заявлении Минобороны.

С.Б.

