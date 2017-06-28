Ни военные, ни экономические ресурсы не позволяют Армении нанести серьезный удар по Азербайджану – минобороны

2017-06-28 14:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Высказывания министра обороны Армении Вигена Саркисяна о том, что по Азербайджану будет нанесен серьезный удар и что якобы за последние десять дней азербайджанская армия понесла потери в количестве восьми человек, являются ложными, говорится в сообщении в среду пресс-службы минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана с горькой иронией воспринимает слова министра обороны Армении и заявляет, что не обоснованное реальным фактом и распространяемое с пропагандисткой целью его дилетантское выступление не что иное, как ложь и наглость.

Ни военные, ни экономические, ни человеческие ресурсы, ни другие факторы не позволяют Армении нанести серьезный удар по Азербайджану.

Азербайджанский солдат и самая современная боевая техника и вооружение армии, обладающие сокрушительной силой, способны пресечь любую угрозу противника, уничтожить его и восстановить территориальную целостность страны.

Что касается потерь, то было бы целесообразнее, если бы Саркисян занялся случаями гибели в армянской армии. Именно армянская сторона постоянно скрывает потери на фронте и другие случаи смерти в армии. Саркисян выглядел бы искренне, если вместо озвучивания подобных бредовых высказываний правильно проинформировал бы армянскую общественность о реальном количестве потерь, которые в последние дни несет армянская сторона в результате ответных мер азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)