Российская авиакомпания может начать полеты в Азербайджан по 3 направлениям

2017-06-28 14:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Red Wings Airlines получила разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан, говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, размещенном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России ("Росавиация").

В протоколе отмечается, что авиакомпания Red Wings получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Воронеж – Баку, Красноярск – Баку и Уфа - Баку с периодичностью два раза в неделю каждый.

Red Wings Airlines — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название "Авиалинии 400". Авиакомпания осуществляет полеты на новых SSJ100 ("Суперджеты") и Ту-204.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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