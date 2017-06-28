Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже является надежным партнером в поставках нефти на европейские рынки

2017-06-28 15:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже является надежным партнером в поставках нефти на европейские рынки, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Варшаве на азербайджано-польском бизнес-форуме.

«Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить господина Президента за приглашение посетить Польшу с визитом, гостеприимство, оказанное мне и нашей делегации. Сегодня мы вступаем в новый этап развития нашего сотрудничества. Мой визит в Польшу проходит очень успешно. Мы подписали много документов. В их числе хочу особо подчеркнуть Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве. Она образует новую дорожную карту в развитии наших политических и экономических связей. Название Декларации показывает, какое значение мы придаем экономическому сотрудничеству. Сегодняшний бизнес-форум является еще одним показателем этого, так как бизнес-общины очень чувствительны и прекрасно понимают, что нынешний высокий уровень политических связей между Польшей и Азербайджаном открывает для них путь к новым возможностям. По имеющимся у меня данным, сегодня на бизнес-форуме между нашими компаниями будет подписан ряд соглашений», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Конечно, нынешний уровень товарооборота не может нас устроить, и сегодня мы обсудили с господином Президентом и делегациями пути увеличения торгового оборота, отметил глава государства. «Есть благоприятные возможности для придания импульса нашим экономическим связям, а также формирования привлекательной картины экспортного потенциала. То есть, что мы можем экспортировать друг другу и какие совместные бизнес-проекты можем реализовать», - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев поздравил польских друзей и партнеров со стремительным экономическим развитием. «Сегодня Польша демонстрирует высочайшие темпы экономического роста, политическую и экономическую стабильность. Развитие же сегодня открывает прекрасные возможности для ускорения движения вашей страны к прогрессу», -сказал глава государства.

Что касается Азербайджана, то наша страна относительно молода, независимость была восстановлена лишь 25 лет назад, отметил Президент Ильхам Алиев.

«В прошлом году мы отметили это. Эти годы были периодом трансформации – политической, социальной и, конечно, экономической. Сегодня Азербайджан также демонстрирует прекрасную экономическую деятельность. С 2004 года наша экономика выросла более чем втрое. Нам удалось снизить уровень безработицы и бедности до 5-6 процентов. В настоящее время более 70 процентов валового внутреннего продукта приходятся на долю частного сектора, наши финансовые ресурсы превышают внешний долг в 4-5 раз. Таким образом, с экономической и политической точек зрения Азербайджан является стабильной страной, которой удалось привлечь за последние двадцать лет инвестиции, превышающие 200 миллиардов долларов. Около половины из них составляют иностранные инвестиции. Благоприятная инвестиционная среда и очень надежные инвестиционные условия для иностранных инвесторов создают компаниям хорошие возможности для работы в Азербайджане», - сказал глава государства.

«Хочу отметить, что мы хотим работать с польскими компаниями как в Азербайджане, так и в Польше в качестве партнеров в различных проектах. Мы хотим участвовать в проектах, связанных с инвестированием. Мы приглашаем польские компании к партнерству в реализуемых в Азербайджане энергетических, транспортных, строительных проектах. Мы приглашаем их в качестве подрядчиков. Приглашаем компании к вложению инвестиций в отрасли, обладающие рыночным потенциалом в Азербайджане и регионе. Считаю, что, обладая такими хорошими политическими отношениями и имея четкое представление об экономическом сотрудничестве, мы в очень короткие сроки можем добиться успеха, повысить, думаю, в несколько раз товарооборот и заложить прочную основу для бизнес-общин», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан реализует очень важные энергетические и транспортные проекты, простирающиеся далеко за пределы наших границ. "В области транспорта, как отметил господин Президент, мы уже приступили к совместной деятельности по созданию коридоров. Азербайджан много лет работал над созданием транспортных коридоров, и сейчас уже создана вся необходимая транспортная инфраструктура. У нас есть железнодорожное сообщение со всеми соседями в северном, южном и западном направлениях. У нас шесть международных аэропортов, способных принимать любые самолеты. Наш грузовой флот является одним из ведущих грузовых флотов в мировом масштабе. Наша страна соединена с регионом новейшей сетью магистралей. Мы повышаем объем перевозок, в том числе посредством построенного на Каспийском море нового крупнейшего порта. Его первая очередь уже функционирует, и завершение в следующем году строительства морского порта позволит нам осуществлять погрузку и разгрузку, по меньшей мере, 15 миллионов тонн грузов и миллион тонн контейнеров в год. Через Азербайджан уже проходят следующие из Китая в Европу испытательные контейнерные поезда. Таким образом, транспортный коридор Восток-Запад, можно сказать, реализован. Азербайджан не только вложил инвестиции внутри страны, но и оказал финансовую поддержку на сумму более 700 миллионов долларов для строительства железной дороги в Грузии. В настоящее время мы находимся на заключительной стадии переговоров с иранским соседями с целью оказания финансовой поддержки для строительства железной дороги в Иране. Эта железная дорога соединит иранские железные дороги с нашими. Таким образом, мы создадим многочисленный формат коридоров, коридоры Север-Юг, пролегающий из Северной Европы до Индии, и Восток-Запад, который тянется от Китая до Западной Европы», - сказал глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, еще один проект, над которым мы работаем с нашими польскими друзьями, - коридор Юг-Запад.

«Это отметил и господин Президент. Очень рад, что Польша является нашим партнером. Время доставки грузов через территорию Азербайджана по коридорам Север-Юг и Восток-Запад сократится в сравнении с традиционными маршрутами, по меньшей мере, вдвое. Будет проделана большая работа, появится хорошая прибыль, проект принесет с собой новые сферы сотрудничества.

Реализуемый нами другой важный проект, который поддерживается в Европе на очень высоком уровне, - Южный газовый коридор. Сегодня этот проект является единственным новым источником поставок газа в Европу. Южный газовый коридор – проект, начатый Азербайджаном несколько лет назад. Это, – можно сказать, уже завершающийся проект, стоимость которого составляет 40 миллиардов долларов. Для 100-процентного завершения данного проекта нам нужны 2-3 года. Сейчас реализация различных сегментов этого проекта составляет 40-95 процентов. Он станет еще одним источником поставок природного газа в Европу. Это означает энергетическую диверсификацию, энергетическую безопасность, устойчивую поставку природного газа на европейские рынки. Мы обсудили с господином Президентом перспективы сотрудничества в этой области. Азербайджан уже является надежным партнером в поставках нефти на европейские рынки. Очень успешно и наше сотрудничество с Польшей. Таким образом, эти ведущие силы нашего сотрудничества имеют важное значение как глобальные энергетические, транспортные проекты и проекты безопасности. В то же время они открывают частным компаниям большие возможности для того, чтобы стать частью данного проекта. Еще раз приглашаю польские компании стать нашими партнерами. Мы хотим наладить более тесные экономические и деловые связи. Польша является для нас близким другом и страной, обладающей большим потенциалом и прекрасным положением не только в Европе, но и в мировом масштабе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Сегодня я поздравил моего коллегу Президента Дуду с большим успехом – избранием Польши при поддержке, можно сказать, двухсот стран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это является знаком уважения к вашей стране на международном уровне и оценки вашей работы. Можете быть уверены в том, что мы - ваш надежный друг и партнер в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. Способный, выполняющий данные обещания друг, желающий укрепить наше сотрудничество. Уверен, что бизнес-общины наших стран обстоятельно рассмотрят возможности. Убежден, что сегодня вы обсудите различные проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, фармацевтики и других сферах сотрудничества, обладающих большим потенциалом. Мы уже обсудили это с Президентом Дудой, и уверен, что ваши обсуждения и взаимные связи приведут к достижению хороших результатов.

Хочу еще раз поприветствовать вас, поблагодарить за участие в форуме и пожелать успехов. Большое спасибо», - сказал Президент Ильхам Алиев.