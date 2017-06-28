Анджей Дуда: Азербайджан является важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря

2017-06-28 15:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря, сказал Президент Польши Анджей Дуда в Варшаве на азербайджано-польском бизнес-форуме.

«Сегодня мы реализуем новый проект. То есть участвуем в этом мероприятии, направленном на расширение экономических отношений между Польшей и Азербайджаном. Хочу выразить особую признательность AZPROMO, так как Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане принимал непосредственное участие в организации этого мероприятия. Мы видим, что здесь представлены компании по различным отраслям нашей экономики. Считаем, что это позволит нам наладить новые контакты, и наши деловые отношения станут еще более интенсивными», - сказал Президент Польши.

По его словам, Азербайджан является важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. "С этой точки зрения мы придаем особое значение усилению экономического сотрудничества с Азербайджаном. Сегодня с участием Президента Ильхама Алиева и моим участием в Президентском дворце были подписаны важные документы. Уверен, что благодаря этому наши торговые отношения станут еще более интенсивными. В 2005 году было подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей. На основе этого была создана межправительственная комиссия, которая неоднократно проводила встречи в Баку и нашей столице. В этом контексте подписанная сегодня Совместная декларация о стратегическом партнерстве еще более укрепит наше сотрудничество, на основе этой Декларации мы сможем наладить взаимодействие и в других отраслях», - сказал Президент Анджей Дуда.

Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеет широкие перспективы, так как наши страны могут сыграть особую роль в восстановлении исторического Шелкового пути.

«Азербайджан расположен на важных маршрутах перевозок, на пересечении Азии и Европы. С этой точки зрения считаем, что подписали соглашение именно между Югом и Западом, а также между Западом и Востоком. Мы также предусматриваем присоединение Ирана к этому маршруту перевозок. Хотим, чтобы в это дело включились и другие партнеры, чтобы в рамках «Восточного партнерства» был реализован новый проект. Мы хотим обеспечить присоединение к нашей сети именно юго-восточного участка железной дороги. Это обеспечит выход Европы на все азиатские страны, на весь регион. Кроме того, именно наши сети обеспечивают большой выход на рынок Европейского Союза. Экономическая дипломатия Польши направлена именно на поиск новых торговых партнеров и налаживание новых торговых отношений. В этом контексте азербайджанские инвесторы важны для нас. Для нас также важно присутствие на внутреннем рынке Азербайджана. Мы считаем, что это может принести пользу обеим сторонам, и обе стороны только выиграют от этого. Свою роль в этом деле могут сыграть также оборудование, услуги, процессы переработки нефти и газа, совершенствование железнодорожных линий, применение польских технологий, вариантов имеющихся инженерных решений. Производимые в Польше автобусы, средства общественного транспорта уже используются в Стокгольме и других европейских столицах. Мы также располагаем технологиями в области железных дорог. Мы активно работаем в сфере информационных технологий, сельского хозяйства, производства продуктов питания. В том числе имеем достаточно широкие возможности в области логистики. Широкое развитие получили также фармацевтика и косметическая промышленность», - сказал Президент Польши.

По его словам, еще один момент в наших торговых отношениях заключается в том, что у нас есть еще неиспользованный потенциал.

«В 2016 году наш товарооборот составил примерно 100 миллионов долларов США. Надеюсь, что благодаря визиту господина Президента Ильхама Алиева в нашу страну товарообмен еще более возрастет. В ходе беседы и во время проведенных сегодня переговоров мы особо коснулись экономических отношений. Мы пришли к такому мнению, что необходимо еще более открыть наши экономики друг для друга и выступать с единой позиции на международном уровне. Думаю, так же, как мы повысили в последние десять лет товарооборот с другими зарубежными партнерами, мы должны повысить этот уровень и с Вашей страной. Отмечу также, что глобальные рейтинговые организации считают сегодня Польшу одним из трех наиболее привлекательных инвестиционных центров в Европе. Поэтому хотел бы, чтобы азербайджанские компании пришли в нашу страну и вкладывали инвестиции. Мы являемся шестой самой крупной экономикой Европейского Союза», - сказал Анджей Дуда.

Президент Польши выразил надежду, что сегодняшняя встреча позволит наладить ряд контактов, и "вы придете к договоренности по совместным проектам, принесете большую пользу своим компаниям, экономике своих стран".