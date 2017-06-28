Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия азербайджано-польского бизнес-форума в Варшаве (ФОТО) (версия 2)

2017-06-28 15:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Варшаве во вторник состоялся азербайджано-польский бизнес-форум.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Польши Анджей Дуда приняли участие в церемонии открытия бизнес-форума.

Заместитель министра экономического развития Польши Тадеуш Косчинский , выступая на форуме, сказал:

-Хочу поприветствовать уважаемых президентов и всех гостей. От имени Министерства экономического развития приветствую всех участников на сегодняшнем бизнес-форуме. Это – совместное мероприятие. В нем принимает участие Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. Надеюсь, что сегодняшние обсуждения и обмен мнениями создадут основу для нашего экономического развития и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей.

Считаю, что именно Азербайджан является одним из самых надежных и перспективных партнеров Польши в регионе Южного Кавказа. Польша заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном. С этой точки зрения в последние месяцы были проведены различные встречи на уровне правительств. Мы наладили экономическое сотрудничество между нашими странами. Однако его нынешний уровень не отвечает имеющемуся экономическому потенциалу. Учитывая это, в особенности, видя перспективы данного сотрудничества, мы изучаем проводимую правительством Азербайджана экономическую политику. Знаем, что эта политика направлена на диверсификацию экономики страны в целом и, в частности, развитие всех остальных отраслей экономики. Нам известно, что Азербайджан предпринял многие шаги, направленные на либерализацию экономики. В Азербайджане созданы благоприятные условия для инвестирования. В этом плане также приняты стимулирующие меры для привлечения инвесторов, увеличения числа таких участников путем предоставления льготных кредитов. Естественно, это оказывает позитивное влияние на наши экономические отношения, связи между двумя странами. Считаем, что сегодня имеется много возможностей для наращивания экономического сотрудничества, связей между Польшей и Азербайджаном. К примеру, существует немало возможностей с точки зрения развития судостроения, железных дорог, перевозок, производства строительных материалов, машиностроения, энергетики, промышленности, нефтяной промышленности, сельского хозяйства, продуктов питания, химической промышленности.

Считаем, что в экономическом развитии мы должны воспользоваться опытом польских компаний по изучению и применению новых технологий. Польша не только заинтересована в расширении своего присутствия на внутреннем рынке Азербайджана, но и проявляет интерес к участию азербайджанских компаний в различных отраслях экономики нашей страны.

Дамы и господа, считаем, что сегодняшний бизнес-форум откроет много возможностей для налаживания продуктивных связей, тем самым наше сотрудничество станет еще шире. Спасибо.

Затем на бизнес-форуме выступили главы государств.

Выступление Президента Польши Анджея Дуды

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые министры.

Уважаемые руководители компаний, дорогие гости.

Благодарю вас за участие в сегодняшнем форуме. Сегодня мы реализуем новый проект. То есть участвуем в этом мероприятии, направленном на расширение экономических отношений между Польшей и Азербайджаном. Хочу выразить особую признательность AZPROMO, так как Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане принимал непосредственное участие в организации этого мероприятия.

Мы видим, что здесь представлены компании по различным отраслям нашей экономики. Считаем, что это позволит нам наладить новые контакты, и наши деловые отношения станут еще более интенсивными.

Дамы и господа, Азербайджан является важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. С этой точки зрения мы придаем особое значение усилению экономического сотрудничества с Азербайджаном. Сегодня с участием Президента Ильхама Алиева и моим участием в Президентском дворце были подписаны важные документы. Уверен, что благодаря этому наши торговые отношения станут еще более интенсивными. В 2005 году было подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей. На основе этого была создана межправительственная комиссия, которая неоднократно проводила встречи в Баку и нашей столице. В этом контексте подписанная сегодня Совместная декларация о стратегическом партнерстве еще более укрепит наше сотрудничество, на основе этой Декларации мы сможем наладить взаимодействие и в других отраслях.

Прежде всего, хотели бы отметить, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеет широкие перспективы, так как наши страны могут сыграть особую роль в восстановлении исторического Шелкового пути. Азербайджан расположен на важных маршрутах перевозок, на пересечении Азии и Европы. С этой точки зрения считаем, что подписали соглашение именно между Югом и Западом, а также между Западом и Востоком. Мы также предусматриваем присоединение Ирана к этому маршруту перевозок. Хотим, чтобы в это дело включились и другие партнеры, чтобы в рамках «Восточного партнерства» был реализован новый проект. Мы хотим обеспечить присоединение к нашей сети именно юго-восточного участка железной дороги. Это обеспечит выход Европы на все азиатские страны, на весь регион. Кроме того, именно наши сети обеспечивают большой выход на рынок Европейского Союза. Экономическая дипломатия Польши направлена именно на поиск новых торговых партнеров и налаживание новых торговых отношений. В этом контексте азербайджанские инвесторы важны для нас. Для нас также важно присутствие на внутреннем рынке Азербайджана. Мы считаем, что это может принести пользу обеим сторонам, и обе стороны только выиграют от этого. Свою роль в этом деле могут сыграть также оборудование, услуги, процессы переработки нефти и газа, совершенствование железнодорожных линий, применение польских технологий, вариантов имеющихся инженерных решений. Производимые в Польше автобусы, средства общественного транспорта уже используются в Стокгольме и других европейских столицах. Мы также располагаем технологиями в области железных дорог. Мы активно работаем в сфере информационных технологий, сельского хозяйства, производства продуктов питания. В том числе имеем достаточно широкие возможности в области логистики. Широкое развитие получили также фармацевтика и косметическая промышленность.

Еще один момент в наших торговых отношениях заключается в том, что у нас есть еще неиспользованный потенциал. В 2016 году наш товарооборот составил примерно 100 миллионов долларов США. Надеюсь, что благодаря визиту господина Президента Ильхама Алиева в нашу страну товарообмен еще более возрастет. В ходе беседы и во время проведенных сегодня переговоров мы особо коснулись экономических отношений. Мы пришли к такому мнению, что необходимо еще более открыть наши экономики друг для друга и выступать с единой позиции на международном уровне. Думаю, так же, как мы повысили в последние десять лет товарооборот с другими зарубежными партнерами, мы должны повысить этот уровень и с Вашей страной. Отмечу также, что глобальные рейтинговые организации считают сегодня Польшу одним из трех наиболее привлекательных инвестиционных центров в Европе. Поэтому хотел бы, чтобы азербайджанские компании пришли в нашу страну и вкладывали инвестиции. Мы являемся шестой самой крупной экономикой Европейского Союза.

Дамы и господа, надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит наладить ряд контактов, и вы придете к договоренности по совместным проектам, принесете большую пользу своим компаниям, экономике своих стран. Большое спасибо.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Дамы и господа, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить господина Президента за приглашение посетить Польшу с визитом, гостеприимство, оказанное мне и нашей делегации. Сегодня мы вступаем в новый этап развития нашего сотрудничества. Мой визит в Польшу проходит очень успешно. Мы подписали много документов. В их числе хочу особо подчеркнуть Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве. Она образует новую дорожную карту в развитии наших политических и экономических связей. Название Декларации показывает, какое значение мы придаем экономическому сотрудничеству. Сегодняшний бизнес-форум является еще одним показателем этого, так как бизнес-общины очень чувствительны и прекрасно понимают, что нынешний высокий уровень политических связей между Польшей и Азербайджаном открывает для них путь к новым возможностям. По имеющимся у меня данным, сегодня на бизнес-форуме между нашими компаниями будет подписан ряд соглашений.

Конечно, нынешний уровень товарооборота не может нас устроить, и сегодня мы обсудили с господином Президентом и делегациями пути увеличения торгового оборота. Есть благоприятные возможности для придания импульса нашим экономическим связям, а также формирования привлекательной картины экспортного потенциала. То есть, что мы можем экспортировать друг другу и какие совместные бизнес-проекты можем реализовать.

Хочу поздравить наших польских друзей и партнеров со стремительным экономическим развитием. Сегодня Польша демонстрирует высочайшие темпы экономического роста, политическую и экономическую стабильность. Развитие же сегодня открывает прекрасные возможности для ускорения движения вашей страны к прогрессу.

Что касается Азербайджана, то наша страна относительно молода, независимость была восстановлена лишь 25 лет назад. В прошлом году мы отметили это. Эти годы были периодом трансформации – политической, социальной и, конечно, экономической. Сегодня Азербайджан также демонстрирует прекрасную экономическую деятельность. С 2004 года наша экономика выросла более чем втрое. Нам удалось снизить уровень безработицы и бедности до 5-6 процентов. В настоящее время более 70 процентов валового внутреннего продукта приходятся на долю частного сектора, наши финансовые ресурсы превышают внешний долг в 4-5 раз. Таким образом, с экономической и политической точек зрения Азербайджан является стабильной страной, которой удалось привлечь за последние двадцать лет инвестиции, превышающие 200 миллиардов долларов. Около половины из них составляют иностранные инвестиции. Благоприятная инвестиционная среда и очень надежные инвестиционные условия для иностранных инвесторов создают компаниям хорошие возможности для работы в Азербайджане.

Мы хотим работать с польскими компаниями как в Азербайджане, так и в Польше в качестве партнеров в различных проектах. Мы хотим участвовать в проектах, связанных с инвестированием. Мы приглашаем польские компании к партнерству в реализуемых в Азербайджане энергетических, транспортных, строительных проектах. Мы приглашаем их в качестве подрядчиков. Приглашаем компании к вложению инвестиций в отрасли, обладающие рыночным потенциалом в Азербайджане и регионе. Считаю, что, обладая такими хорошими политическими отношениями и имея четкое представление об экономическом сотрудничестве, мы в очень короткие сроки можем добиться успеха, повысить, думаю, в несколько раз товарооборот и заложить прочную основу для бизнес-общин.

Азербайджан реализует очень важные энергетические и транспортные проекты, простирающиеся далеко за пределы наших границ. В области транспорта, как отметил господин Президент, мы уже приступили к совместной деятельности по созданию коридоров. Азербайджан много лет работал над созданием транспортных коридоров, и сейчас уже создана вся необходимая транспортная инфраструктура. У нас есть железнодорожное сообщение со всеми соседями в северном, южном и западном направлениях. У нас шесть международных аэропортов, способных принимать любые самолеты. Наш грузовой флот является одним из ведущих грузовых флотов в мировом масштабе. Наша страна соединена с регионом новейшей сетью магистралей. Мы повышаем объем перевозок, в том числе посредством построенного на Каспийском море нового крупнейшего порта. Его первая очередь уже функционирует, и завершение в следующем году строительства морского порта позволит нам осуществлять погрузку и разгрузку, по меньшей мере, 15 миллионов тонн грузов и миллион тонн контейнеров в год. Через Азербайджан уже проходят следующие из Китая в Европу испытательные контейнерные поезда. Таким образом, транспортный коридор Восток-Запад, можно сказать, реализован. Азербайджан не только вложил инвестиции внутри страны, но и оказал финансовую поддержку на сумму более 700 миллионов долларов для строительства железной дороги в Грузии. В настоящее время мы находимся на заключительной стадии переговоров с иранским соседями с целью оказания финансовой поддержки для строительства железной дороги в Иране. Эта железная дорога соединит иранские железные дороги с нашими. Таким образом, мы создадим многочисленный формат коридоров, коридоры Север-Юг, пролегающий из Северной Европы до Индии, и Восток-Запад, который тянется от Китая до Западной Европы.

Еще один проект, над которым мы работаем с нашими польскими друзьями, - коридор Юг-Запад. Это отметил и господин Президент. Очень рад, что Польша является нашим партнером. Время доставки грузов через территорию Азербайджана по коридорам Север-Юг и Восток-Запад сократится в сравнении с традиционными маршрутами, по меньшей мере, вдвое. Будет проделана большая работа, появится хорошая прибыль, проект принесет с собой новые сферы сотрудничества.

Реализуемый нами другой важный проект, который поддерживается в Европе на очень высоком уровне, - Южный газовый коридор. Сегодня этот проект является единственным новым источником поставок газа в Европу. Южный газовый коридор – проект, начатый Азербайджаном несколько лет назад. Это, – можно сказать, уже завершающийся проект, стоимость которого составляет 40 миллиардов долларов. Для 100-процентного завершения данного проекта нам нужны 2-3 года. Сейчас реализация различных сегментов этого проекта составляет 40-95 процентов. Он станет еще одним источником поставок природного газа в Европу. Это означает энергетическую диверсификацию, энергетическую безопасность, устойчивую поставку природного газа на европейские рынки. Мы обсудили с господином Президентом перспективы сотрудничества в этой области. Азербайджан уже является надежным партнером в поставках нефти на европейские рынки. Очень успешно и наше сотрудничество с Польшей. Таким образом, эти ведущие силы нашего сотрудничества имеют важное значение как глобальные энергетические, транспортные проекты и проекты безопасности. В то же время они открывают частным компаниям большие возможности для того, чтобы стать частью данного проекта. Еще раз приглашаю польские компании стать нашими партнерами. Мы хотим наладить более тесные экономические и деловые связи. Польша является для нас близким другом и страной, обладающей большим потенциалом и прекрасным положением не только в Европе, но и в мировом масштабе.

Сегодня я поздравил моего коллегу Президента Дуду с большим успехом – избранием Польши при поддержке, можно сказать, двухсот стран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это является знаком уважения к вашей стране на международном уровне и оценки вашей работы. Можете быть уверены в том, что мы - ваш надежный друг и партнер в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. Способный, выполняющий данные обещания друг, желающий укрепить наше сотрудничество. Уверен, что бизнес-общины наших стран обстоятельно рассмотрят возможности. Убежден, что сегодня вы обсудите различные проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, фармацевтики и других сферах сотрудничества, обладающих большим потенциалом. Мы уже обсудили это с Президентом Дудой, и уверен, что ваши обсуждения и взаимные связи приведут к достижению хороших результатов.

Хочу еще раз поприветствовать вас, поблагодарить за участие в форуме и пожелать успехов. Большое спасибо.

Затем бизнес-форум продолжил работу обсуждениями.

В бизнес-форуме приняли участие более 150 деловых людей, представляющих различные отрасли экономики, в том числе свыше 60 предпринимателей из Азербайджана.

В рамках форума между различными бизнес-структурами и компаниями Азербайджана и Польши были подписаны пять договоров и меморандумов о сотрудничестве.