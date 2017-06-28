В Саатлы столкнулись 2 автомобиля, пострадали 3 человека

2017-06-28 15:41 | www.apa.az | 4

В Саатлы произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, на территории села Деллер Саатлинского района столкнулись автомобили марки «ВАЗ 2106» и «Mercedes».

В результате пострадали оба водителя и один пассажир. Они были доставлены в больницу Саатлинского района. Так как состояние пассажира было тяжелым, он был направлен в одну из больниц города Баку.

По факту в отделе полиции Саатлы ведется расследование.