Азербайджанец на «Жигулях» отверг помощь чемпиона Формулы-1

2017-06-28 15:43 | www.oxu.az | 5

Курьёзный случай произошёл в минувший уикенд с чемпионом автогонок в классе Формула-1 1996 года Дэймоном Хиллом. Знаменитый гонщик, приехавший на Гран-при Азербайджана в качестве гостя, хотел помочь местному жителю отремонтировать машину, но не смог.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на haqqin.az, о происшествии рассказал сам Дэймон Хилл на своей страничке Drivetribe.

«Один бедолага хотел покатать свою леди по ночному городу на „Ладе“. Но с машиной случился облом. Я предложил свою помощь, однако, похоже, это ущемило его гордость перед спутницей. Поэтому мне пришлось раствориться в толпе, пока он не запустил в меня гаечным ключом», написал он.

Напомним, Дэймон был одним из самых успешных и харизматичных пилотов в 90-х годах прошлого столетия и некоторое время соперничал с Михаэлем Шумахером. Британец выступал за команды Brabham, Williams, Arrows и Jordan. На счету гонщика 8 сезонов в Формуле-1, 122 гран-при, 20 поулов и 22 победы.

С.Б.

