В Мадриде машинисты метро начали забастовку

2017-06-28 16:15 | www.trend.az | 5

Машинисты метро Мадрида начали в среду забастовку, которая продлится до 2 июля, сообщает РИА Новости.

Профсоюз машинистов мадридского метро договорился с властями, что 1 июля будут осуществляться 75% предусмотренных графиком поездок, причем метро будет работать 24 часа.

В остальные дни забастовки будут осуществляться 69% поездок, предусмотренных графиком.

Машинисты — около двух тысяч человек — требуют признать их профессиональный статус "машинистов транспортного средства на электрической тяге", что позволит им получить дополнительные социальные гарантии в плане оказания медицинской помощи при лечении заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью.

Ситуация с передвижением по Мадриду осложнится еще больше в четверг и в пятницу, когда будут бастовать таксисты, протестующие против "недобросовестной конкуренции" со стороны компаний по перевозке пассажиров Uber и Cabify.

Последний раз испанские таксисты бастовали 30 мая.

Тогда в центре испанской столицы состоялась акция протеста, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.