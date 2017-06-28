В SOCAR Turkey назначен руководитель по внешним связям

2017-06-28 16:27 | www.oxu.az | 6

В дочернюю компанию Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) - SOCAR Turkey Enerji A.Ş. назначен руководитель по внешним связям.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, Мурад ЛеКомпте будет отвечать за корпоративные связи компании, связи с медиа, проекты социальной ответственности, связи внутри структуры и вопросы кризисного управления.

В компании отметили, что решительно продолжающая инвестиции в Турции SOCAR Turkey продолжает усиливать состав профессиональными людьми:

«Должность руководителя по внешним связям SOCAR Turkey, которая поставила целью стать самой крупной производственной компанией Турции, завершив до 2020 года интеграцию в нефтепереработку, нефтехимию, энергетику, логистику, распределение и хранение, поручена одному из опытных лиц сектора Мураду ЛеКомпте. Имеющий в области энергетики и технологий более 27 лет стажа М. ЛеКомпте родился в Стамбуле в 1964 году. Он после Анкарского колледжа TED учился на факультете управления туризмом Университета Богазичи, а после продолжил образование в сфере управления в Хьюстоном университете. Он имеет более 16 лет опыта в сфере информационных технологий. Он работал на различных руководящих позициях в компании Intel Corporation. В 2006-2017 годы М. ЛеКомпте работал руководителем по связям и внешним связям в BP Turkey, после был директором по корпоративным связям».

С начала этого месяца он приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

С.Б.

