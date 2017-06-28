Шеки стал городом фестивалей (ФОТО)

2017-06-28 16:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Шеки с 27 июня по 1 июля проходит VIII Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", организованный Министерством культуры и туризма Азербайджана, Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью региона, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

По традиции мероприятия фестиваля проводятся на фоне великолепных архитектурных памятников, и в этом году открытие фестиваля прошло в Летнем театре Мархал . В фестивале принимают участие музыкальные и танцевальные коллективы, представители сферы искусства из Японии, Польши, Турции, Грузии, Ирана и Венгрии. В церемонии открытия приняли участие видные общественные деятели, представители, культуры, искусства науки и дипломатических миссий, зарубежные гости.

На открытии художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, Артист мира ЮНЕСКО, народная артистка Фирангиз Ализаде отметила, что Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь», превратившийся в праздник музыки, дружбы и солидарности, и в этот раз подарит шекинцам и гостям незабываемые мгновения.

«Шеки, один из центров древнего искусства и культуры Азербайджана, стал городом, где постоянно проходят фестивали и различные мероприятия, которые позволяют гостям познакомиться с историей, культурой, архитектурой, фольклором и традициями этой благословенной земли, узнать много нового о нашей прекрасной земле. В 2016 году Шеки был объявлен «Культурной столицей тюркского мира», а в этом году в Азербайджане объявлен «Год исламской солидарности». Поэтому пропаганда национальных и исламских ценностей является основополагающим фактором проведения фестиваля в этом году», - отметила Фирангиз Ализаде.

Глава Исполнительной власти Шекинского района Эльхан Усубов подчеркнул, что в Азербайджане со стороны государства уделяется большое внимание сохранению культурного наследия, пропаганде богатой культуры азербайджанского народа.

«VII Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь», несомненно, еще больше укрепит связи дружбы и братства между странами, сыграет важную роль в донесении до мира и будущих поколений нашей культуры, в очередной раз станет мостом культуры между народами», - отметил Эльхан Усубов.

За пропаганду древнего наследия и культуры Шеки на международном уровне Фирангиз Ализаде было присвоено звание «Почетный гражданин Шеки».

Далее гостям был представлен творческий вечер заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде. На концерте выступил Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под руководством народного артиста, дирижера Теймура Гёйчаева с участием солистов – народного артиста Анвера Садыхова (гармонь), заслуженных артистов Эльнура Ахмедова (кяманча), Нурлана Новрасли (вокал), Айгюн Бейлер (вокал), исполнителей Лейлы Идрисовой и Вюсала Гаджиева.

В рамках фестиваля пройдут выступления музыкальной группы "Va-Liga" (Япония), певицы, цимбалистки Ании Броди (Польша), трио Guessous Mesi (Венгрия), танцевальной группы "Təbriz" (Иран), детского хореографического ансамбля "Tolige" (Грузия), Измирского ансамбля музыки и танца тюркского мира (Турция), Ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана и Образцово-показательного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджана под управлением Самеда Векилова, исполнители мугама Нурия Гусейнова, Тейюб Асланов и Гусейн Меликов.

В Шекинском музыкальном колледже состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора, известного общественного деятеля и педагога, лауреата Государственных премий СССР, народного артиста, профессора Джовдета Гаджиева.

(Автор: Вугар Иманов. Фото – АЗЕРТАДЖ)