Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе

2017-06-28 16:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend| - Азербайджан вносит вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на официальном приеме в Польше.

"Господин Президент, прежде всего, хочу выразить Вам признательность за приглашение посетить Польшу с официальным визитом, высокое гостеприимство,оказанное мне и делегации в ходе визита. Мой визит совпал с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Хотя история современных дипломатических связей охватывает 25-летний период, между нашими народами существуют продолжающиеся веками традиции дружбы и сотрудничества. Еще в XV веке правитель Азербайджана Узун Гасан поддерживал тесные с Королем Польши Ягелло. Наши отношения сохранялись и в последующий период. Поляки активно участвовали в жизни созданной в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики – первой на Востоке демократической республики. Генерал Мацей Сулькевич в тот период являлся начальником штаба Азербайджанской армии. А братья Кричевские занимали руководящие должности в правительстве Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанец Вели бек Ядигяр в годы Второй мировой войны был полковником Польской национальной армии", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в конце XIX – начале XX веков поляки сыграли большую роль в формировании архитектурного облика Баку.

"Здания, построенные по проектам главного архитектора Баку Юзефа Гославского, а также известных архитекторов Плошко и Скуревича, и сегодня остаются образцами архитектуры, придающими красоту городу Баку. Поляки также внесли вклад в развитие нефтяной промышленности Азербайджана. Инженеру Павлу Потоцкому принадлежат большие заслуги в области добычи нефти на Каспийском шельфе. В соответствии с завещанием Потоцкий был похоронен в Баку, где ему возведен памятник", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что наши литературные, культурные, научные связи также имеют богатую историю.

"Эти связи продолжаются и развиваются и сегодня. Сформировавшиеся между нашими народами крепкие дружеские связи создали прекрасную основу для наших сегодняшних отношений. В настоящее время политические связи между Азербайджаном и Польшей находятся на высоком уровне. Подписанные в рамках этого визита документы, в особенности, «Совместная декларация о Дорожной карте относительно стратегического партнерства и экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша», являются показателем нашей политической воли для дальнейшего развития отношений. Нынешний уровень наших политических отношений открывает новые перспективы и для экономических связей. Международные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и при непосредственном участии Азербайджана, занимающего выгодное географическое положение на историческом Шелковом пути, позволяют расширять наше сотрудничество", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе.

"Однако самая болезненная для региона проблема – армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт все еще остается неразрешенным. В результате военной агрессии Армении оккупированы 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах, являющийся нашей исторической землей, и прилегающие к нему семь районов, на этих территориях осуществлена политика этнической чистки, более миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Мировое сообщество и международные организации признают территориальную целостность Азербайджана и выступают за справедливое урегулирование конфликта в соответствии с международными нормами. Связанные с конфликтом четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Имеются также соответствующие постановления и резолюции ОБСЕ, Европейского парламента, Совета Европы, НАТО, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций. Существующий статус-кво неприемлем, оккупированные территории безоговорочно должны быть освобождены", - сказал Президент Ильхам Алиев.

"Я выражаю Польше признательность за поддержку урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Уважаемый господин Президент, еще раз выражаю признательность за приглашение и высокое гостеприимство, в свою очередь приглашаю Вас посетить Азербайджан с официальным визитом. Желаю Вам здоровья, а Вашей стране, народу – постоянного развития и успехов", - сказал глава Азербайджанского государства.