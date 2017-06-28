Премьер-министр Польши: «Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы» - ОБНОВЛЕНО
2017-06-28 17:14 | www.apa.az | 1
Как сообщает АПА, Беата Шидло отметила значимость официального визита президента Ильхама Алиева в Польшу с точки зрения расширения двусторонних отношений, подчеркнула важность азербайджано-польского бизнес-форума в контексте углубления экономического сотрудничества.
Сообщив, что было отмечено 25-летие установления дипломатических связей Азербайджан-Польша, премьер-министр сказала, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается.
Беата Шидло сказала, что высоко оценивает роль Азербайджана в регионе, поддерживает усилия нашей страны по расширению связей с Евросоюзом, а также что эта поддержка будет оказываться и в будущем. Премьер-министр Польши сказала, что подписанные в рамках визита документы создали мощную правовую базу для еще большего расширения сотрудничества.
Отметив, что они заинтересованы в увеличении объема взаимного товарооборота между странами, премьер-министр сказала, что Польша поддерживает и высоко оценивает усилия Азербайджана, направленные на диверсификацию экономики: «Польские компании также готовы активно действовать в этом направлении».
Премьер-министр отметила значимость еще большей активизации работы межправительственной комиссии в развитии наших связей. Беата Шидло сказала, что играющий большую роль в регионе Азербайджан занимает важное место в Восточной политике Польши. Сказав, что Азербайджан проводит сбалансированную политику, премьер-министр особо подчеркнула, что наша страна играет важную роль в энергобезопасности Европы, а также отметила в этой связи значимость проекта Южный газовый коридор.
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12:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Варшаве с премьер-министром Польши, госпожой Беатой Шидло.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.