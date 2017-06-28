Азербайджанские спортсмены стали обладателями Кубка Евразии (ФОТО)

2017-06-28 17:10 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские спортсмены стали обладателями Кубка Евразии по алпагуту, который прошел в олимпийском комплексе города Озургети, сообщил Trend Life президент Федерации алпагута Азербайджана (ФАА) Агиль Аджалов. Соревнование было организовано Всемирной федерацией алпагута и Федерацией алпагута Грузии.

В соревновании приняли участие спортсмены из Грузии, России, Ирана и Турции. Азербайджан был представлен 30 спортсменами и 4 тренерами. Делегацию возглавлял генеральный секретарь ФАА Рафиг Гасымов. Наши спортсмены, завоевав 12 золотых и 4 серебряные медали, стали лучшими и были удостоены Кубка Евразии.

Алпагут – древний тюркский вид спорта со своими канонами, традициями и философией. Слово "алпагут" (алп - воин, "куд" - от слова kutsal - святой) означает Великий воин. На сегодняшний день алпагут - результат синтеза техники разных боевых искусств тюркских народностей. Есть три версии системы: «Айпара», «Батур», «Джайма». Первая из них схожа с контактным карате, но здесь есть захваты и броски. Система «Батур» схожа с боями без правил, но не разрешается бороться на партере больше 20 секунд. В течение 20 секунд необходимо применить прием и победить. Система «Джаймаз» похожа с К1 и Тайбоксинг. Все приемы: удар рукой, ногой, головой, а также захваты имеют чисто тюркские названия. Все три вида системы ведутся в волчьем и соколином кругу, хотя в других видах борьбы этих кругов нет. Волчьи и соколиные круги являются тотемом, принадлежащим только тюркскому миру. В кругу диаметром 9 метров нужно бороться в течение одной минуты. После этого нужно продолжать в соколином кругу свободную борьбу.

(Автор: Вугар Иманов)