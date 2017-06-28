Российский режиссер: Азербайджанские актеры как на подбор – ребята замечательные! (ФОТО)

2017-06-28 17:26 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - 89-й сезон Бакинского ТЮЗа вершился блестящей премьерой сказки «Чиполлино», поставить которую специально пригласили члена Союза театральных деятелей, заведующую режиссерской кафедрой Ростовской школы искусств, художественного руководителя ростовского Театра "Максимум" Елену Иванову. О своих впечатлениях от работы с азербайджанскими коллегами она рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

- Как началось Ваше знакомство с Баку и азербайджанскими театрами?

- Калмыцкий национальный драматический театр, в котором идут четыре поставленных мной детских спектакля, приехал на гастроли в Баку. Директор Бакинского ТЮЗа Мубариз Гамидов увидел "Золотую рыбку" и решил пригласить меня для постановки детской сказки. До этого я была наслышана о профессионализме бакинских актеров и красочности оформления спектаклей. Так что мне было очень приятно, когда Мубариз позвонил мне в Ростов-на-Дону и пригласил в Баку.

- Как возник такой интернациональный проект: Вы, россиянка, работаете над спектаклем по произведению итальянского писателя в азербайджанском ТЮЗе?

- С детства любила эту сказку. Мне нравилось, что веселый добрый Чиполлино выручает из беды Дядюшку Тыкву и дает отпор злым и наглым Помидору и Лимону. И, конечно, когда руководство театра предложило именно "Чиполлино", я с удовольствием согласилась. А что касается национальности… я считаю, что люди любой национальности, ценят такие качества, как доброта, храбрость, желание защитить слабого, сострадание к детям и старикам, умение постоять за свою семью, за своих друзей.

- Что Вы можете сказать о своих азербайджанских коллегах, есть ли различия или наоборот сходства, которые Вам запомнились?

- На самом деле сходств больше, чем различий, потому что, если вас окружают профессионалы, то вы забываете обо всем остальном. А в этом плане мне очень повезло. Постановочная группа, поистине – мастера своего дела. Ко всему подходят серьезно и оперативно. Надеюсь, зрители по достоинству оценят талантливую работу художников и бутафоров, которые создали красочные костюмы и декорации.

- Расскажите, пожалуйста, как идет работа над спектаклем. Дети - более сложная публика, чем взрослые? Повлияло ли на Вашу работу то, что Ваш зритель - из другой страны?

- Репетиции проходят весело и интересно. Актеры как на подбор – ребята замечательные! Яркие, творческие, инициативные! На репетиционной площадке у нас царит радостная, душевная атмосфера. А дети, они везде дети! Любят красочное динамичное действие и искреннюю игру актеров. А с этим у нас проблем не будет.

- Что Вам больше всего понравилось в отношении Азербайджана к собственной культуре и к чужим традициям?

- Мне очень понравилось, что жители Баку душевно и трепетно относятся к своей азербайджанской культуре – это чувствуется в поведении, в песнях – но при этом уважают и традиции других народов. Очень важен культурный обмен между Россией и Азербайджаном, потому что наши древнейшие культуры взаимно обогащают друг друга. В результате в выигрыше обе стороны. К тому же этот процесс положительно влияет на воспитание подрастающего поколения и дружбу наших народов. Поэтому я очень рада, что мне представилась возможность внести вклад в театральную жизнь города Баку.