Анджей Дуда: Польша и Азербайджан являются экономическими лидерами в своих регионах, играют решающую роль в обеспечении их стабильности и развития

2017-06-28 17:29 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Польша и Азербайджан являются экономическими лидерами в своих регионах, играют решающую роль в обеспечении их стабильности и развития, сказал Президент Польши Анджей Дуда во время официального приема в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Очень рад принимать господина Президента в Варшаве в качестве гостя. Ваш давно ожидаемый визит в Польшу имеет особый смысл. Он является доказательством близких связей между нашими странами. Мы с большим уважением относимся к достижениям Азербайджана и считаем вашу страну партнером. Перед Польшей и Азербайджаном стоят схожие цели. Мы стремимся к обеспечению стабильного и безопасного развития наших стран и одновременно хотим укрепить нашу позицию на международной арене. Польша и Азербайджан являются экономическими лидерами в своих регионах, играют решающую роль в обеспечении их стабильности и развития. Азербайджан с точки зрения его роли в регионе Южного Кавказа, а также постепенно возрастающего участия в «Восточном партнерстве» очень важен для восточной политики Польши. Считаем, что Азербайджан является важным мостом, соединяющим Европу с Азией. Уверен, что сегодня, когда международное положение остается очень сложным, у нас есть шанс успешно осуществить совместные инициативы и мероприятия благодаря партнерству и сотрудничеству", - сказал Президент Польши.

Анджей Дуда сказал, что связывающие наши народы дружественные отношения опираются на глубокие исторические корни.

"Поляки приезжали в Азербайджан начиная уже с XVIII века, они обрели для себя здесь вторую родину и принимали участие в ее развитии. В XIX веке нефтяная промышленность Баку стала стремительно развиваться. В то время особое признание получили достижения геолога Витольда Згленицкого, которого называли «отцом бакинской нефти», и инженера Павла Потоцкого. Выражаю вам признательность за то, что в Азербайджане по сей день помнят об их достижениях, проявляют уважение и заботу о могиле Павла Потоцкого, находящейся на берегу Каспийского моря. В конце XIX - начале XX века известные польские архитекторы Юзеф Гославский, Юзеф Плошко, Евгений Скибинский и другие внесли вклад в формирование облика Баку, который до сих пор не утратил своего величия. А поляк по национальности Станислав Деспот-Зенович был главой города Баку.

События, происходящие в начале произведения Стефана Жеромского «Канун весны», считающегося одной из уникальных жемчужин польской литературы, протекают именно в этом городе – городе, где прошли детские и юношеские годы Цезаря Барыки, на который его отец Северин возлагал большие надежды, и также подтверждают значение, которое Баку имел для многих поляков", - отметил Президент Анджей Дуда.

По его словам, в ХХ столетии наши свободолюбие и стремление к независимости еще более сблизили нас.

"В 1918-1920-х годах, в период, когда Азербайджан вел борьбу за свободу, в армии Азербайджанской Демократической Республики во главе с генералом Мацеем - Сулейманом Сулькевичем, отдавшим жизнь за независимость Азербайджана, и государственном аппарате служило много поляков. А в годы Второй мировой войны нашу свободу в рядах Польской армии защищал полковник Вели бек Ядигяр. Совместный памятник им, возведенный в Пражском районе Варшавы, является олицетворением взаимных связей", - подчеркнул Президент Польши.

Наши современные связи, сказал Анджей Дуда, тоже уже имеют значительную историю.

"В этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. 25-я годовщина дипломатических отношений радует меня. С оптимизмом смотрю в будущее, вижу новые перспективы для сотрудничества Польши и Азербайджана. Уверен, что мы воспользуемся этим во имя успехов наших стран", - сказал Президент Польши.