Польша поддерживает и высоко оценивает усилия Азербайджана по диверсификации экономики - премьер (ФОТО) (версия 2)

2017-06-28 17:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Беатой Шидло.

Премьер-министр Беата Шидло отметила важность официального визита Президента Ильхама Алиева в Польшу с точки зрения расширения двусторонних отношений, подчеркнула значимость азербайджано-польского бизнес-форума в углублении экономического сотрудничества.

Сказав, что отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей, премьер-министр подчеркнула успешное развитие сотрудничества между странами.

Беата Шидло сказала, что Польша высоко оценивает роль Азербайджана в регионе, поддерживает усилия страны по расширению связей с ЕС и что эта поддержка будет продолжена и в дальнейшем.

Премьер-министр Польши отметила, что подписанные в рамках визита документы создают прочную правовую базу для дальнейшего расширения сотрудничества.

Сказав, что заинтересованы в увеличении объема взаимного товарооборота между странами, премьер-министр добавила, что Польша поддерживает и высоко оценивает усилия Азербайджана по диверсификации экономики.

Премьер-министр отметила важность активизации работы межправительственной комиссии в развитии связей. Беата Шидло добавила, что Азербайджан, играющий большую роль в регионе, занимает важное место в восточной политике Польши. Сказав, что Азербайджан проводит сбалансированную политику, премьер-министр особо подчеркнула, что страна играет важную роль в энергетической безопасности Европы, и в этом аспекте отметила значимость «Южного газового коридора».

Вспомнив предыдущую встречу с премьер-министром Беатой Шидло, Президент Ильхам Алиев сказал, что его официальный визит в Польшу создает хорошую возможность для расширения связей, обсуждения предстоящих задач. Президент Ильхам Алиев заявил, что двустороннее сотрудничество успешно развивается, передал свои поздравления по случаю избрания Польши непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Польша успешно сотрудничают в международных организациях, в том числе в ООН и европейских структурах. Подчеркнув значимость двусторонних отношений с точки зрения связей между Азербайджаном и ЕС, Президент Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС успешно развивается и что в этом направлении идет работа над новым соглашением.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан активно участвует в создании международных транспортных коридоров, подчеркнул, что в этом направлении сотрудничество с Польшей имеет хорошие перспективы.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних политических связей, глава государства добавил, что взаимный товарооборот не полностью отражает существующий потенциал двух стран и что Азербайджан заинтересован в определении основных направлений для его увеличения.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, туризма и др.

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В среду завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу.