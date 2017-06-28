Эльмар Мамедов: Деятельность Танзили Рустамханлы вызывает уважение

2017-06-28 18:05 | www.oxu.az | 4

Председатель азербайджано-тюркского женского союза Танзиля Рустамханлы награждена орденом «Духовная мать тюркского мира», учрежденного Международным альянсом «Азербайджан-Украина».

Как передает Oxu.Az, об этом Vesti.Az, сообщил глава Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов, Т.Рустамханлы имеет большие заслуги в деле развития диаспорских связей, а также укреплению авторитета Азербайджана в тюркских странах.

«Многогранная деятельность Т.Рустамханлы вызывает восхищение и уважение. Присужденная альянсом награда является оценкой ее многогранной деятельности и знаком уважения», - отметил он.

С.Б.

