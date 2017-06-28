Бахрам Багирзаде и Сакит Мамедов в Люксембурге (ФОТО)

2017-06-28 18:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Люксембурге в Азербайджанском культурном центре «Карабах» состоялось открытие выставки картин молодых художников - учеников Школы опализма известного художника Сакита Мамедова и презентация новой книги Бахрама Багирзаде "Непридуманная жизнь", сообщил Trend Life автор издания.

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции и дипломатических миссий, молодые писатели и художники. На открытии посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров отметил, что азербайджанская художественная школа имеет славную историю, а мероприятие является мостом культуры между странами.

В экспозиции было представлено более восьмидесяти картин 24 художников. Картины, насыщенные колоритом восточных красок, вызвали большой интерес гостей.

Одна из ярких и интересных особенностей новой книги Бахрама Багирзаде – это великолепные иллюстрации, сделанные великими мастерами и молодыми художниками, некоторые из которых только начинают свой творческий путь - Сакит Мамедов, Алтай Садыхзаде, Эльчин Оруджев, Айнур Мамедова, Элияр Алимирзоев, Вугар Мурадов, Низар Мамедов, Вугар Али, Джасар Мамедов, Акшин Кязимов, Айнур Азиз Мамедова, Ханлара, Медина Салих, Деляфруз Багирова, Туран Мухтарзаде, Эмин Гахраманов.

Книгу "Непридуманная жизнь" трудно отнести к какому-то определенному жанру. Это ни повести, ни рассказы, ни воспоминания… Это чувства, которые живут в наших сердцах - одиночество, боль, разлука, любовь, страх, потери, печаль, несбывшиеся мечты о счастье и жизни, которая подобно золотистому песку, утекает сквозь пальцы…

Выставка и презентация книги были ранее представлены в Брюсселе и Амстердаме.

Сакит Мамедов - заслуженный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО, почетный профессор, академик Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, действительный член Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств, почетный член Римской академии современного искусства, действительный член Академии искусств Мира, награжден Офицерским крестом Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, обладатель золотой медали "Сын отечества", премии "Деде Горгуд", медалей Леонардо да Винчи и Шпитцвега, ордена "Честь Европы", "Большой Золотой рыцарской звезды", Креста Александра "За заслуги", "Ордена Дружбы", "Звезда сенатора Международного рыцарского союза", престижной российской премии "Человек тысячелетия". Сакит Мамедов является основоположником стиля опализма. Произведения художника находятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира. Работы экспонируются во многих престижных галереях мира, он участник выставок в США, Германии, Франции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, Венгрии и других странах.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку", член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)