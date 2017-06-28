Официальный представитель Ирана: Действия США в Сирии напоминают игру с огнем

2017-06-28 18:24 | www.apa.az | 3

Действия США в Сирии напоминают игру с огнем.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил генсек Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В ответ на прозвучавшие ранее из Вашингтона заявления о якобы ведущейся властями Сирии подготовке к «новым химическим атакам» А. Шамхани сказал, что озвучивание безосновательных обвинений против сирийского правительства является частью политического сценария США для сокрытия собственных провалов на нескольких фронтах противостояния с терроризмом и создания препятствий перед Дамаском в его реальной борьбе против террористов: «Если США действительно искренни в своих заявлениях, они должны предоставить инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю соответствующую информацию, чтобы претензии США могли быть проверены в сотрудничестве с сирийским правительством».

Также А. Шамхани добавил, что Иран и Россия направили официальные запросы, чтобы в Сирию выехала международная комиссия по расследованию инцидента с химическим оружием, однако США заблокировали эту инициативу. Он предупредил, что это приведет к плохим последствиям.