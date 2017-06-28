Не менее 40 человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США

2017-06-28 18:26 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

Об этом сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, бомбардировке подвергся населенный пункт Эд-Даблян, расположенный близ города Эль-Маядин. Среди погибших в основном женщины и дети. Десятки людей получили ранения.

Во вторник телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли в понедельник ракетный удар по зданию в Эль-Маядине (провинция Дейр-эз-Зор), которое использовалось боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в качестве тюрьмы. В результате налета погибли не менее 57 человек, в том числе мирные граждане, которые были ранее захвачены экстремистами.