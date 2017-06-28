Ильхам Алиев в Польше – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-28 18:34 | www.oxu.az | 2

28 июня завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Республику Польша.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

14:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Варшаве с премьер-министром Польши, госпожой Беатой Шидло.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

27.06.2017 17:16

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник «Неизвестному солдату» в Варшаве.

Как передает Oxu.Az, в честь главы государства перед памятником был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к «Вечному огню», почтил память воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главой азербайджанского государства.

15:41

Сегодня по окончании церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Польша Анджей Дуда выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

14:06

27 июня после встречи один на один состоялось взаимное вручение подарков президентами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Как передает Oxu.Az, затем состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды в расширенном составе с участием делегаций.

13:33

Сегодня в Варшаве состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец президента Польши. Президент Польши Анджей Дуда встретил И.Алиева. Представители государства и правительства Польши были представлены президенту Ильхаму Алиеву, члены азербайджанской делегации - президенту Анджею Дуда.

Ильхам Алиев поздоровался с представителями аккредитованного в Польше дипломатического корпуса и членами Городского совета Варшавы.

По окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча Ильхама Алиева и Анджея Дуды один на один.

26.06.2017 20:23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл 26 июня с официальным визитом в Польшу.

Как передает Oxu.Az, на военном аэродроме «Окечие» в Варшаве, где развевались государственные флаги Азербайджана и Польши, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.



Президента Азербайджана встречали высокопоставленные официальные лица Польской Республики.