Названа дата рассмотрения апелляционной жалобы ВАК

2017-06-28 19:03 | www.oxu.az | 6

Названа дата рассмотрения апелляционной жалобы Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) в связи с решением Верховного суда России.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, апелляционная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу ВАК 19 сентября 2017 года.

Отметим, 15 мая 2017 года Верховный суд России на основании иска Министерства юстиции ликвидировал регистрацию ВАК. 15 июня ВАК подал апелляционную жалобу в связи с соответствующим решением Верховного суда России.

Напомним, ВАК был учрежден в 2001 году.

С.Б.

