Во второй день фестиваля "Шелковый путь" в Шеки зрители посмотрели концерт музыкальной группы из Японии (ФОТО)

2017-06-28 19:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend / - В рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в Шеки в среду в летнем театре комплекса отдыха "Мархал" состоялся концерт музыкальной группы "Va-Liga" из Японии.

На концерте приняли участие представители исполнительной власти города, а также Союза композиторов Азербайджана.

Выступая перед началом концерта посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори сказал, что испытывает гордость от участия на музыкальном фестивале в Шеки. Посол отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном. В связи с этим, в 2017 году в Азербайджане планируется проведение ряда мероприятий. В этом плане очень знаменательно участие музыкантов из Японии в музыкальном фестивале в Шеки.

Отметим, что музыкальная группа "Va-Liga" занимается пропагандой японской традиционной музыки и культуры за рубежом.

После презентации музыкальная группы выступила перед зрителями с интересной концертной программой. Зрители на ногах аплодисментами встретили гимн Азербайджана в испонении членов группы.



В заключение концерта ансамблю был вручен символ фестиваля.

VIII Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", организованный Министерством культуры и туризма Азербайджана, Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью региона проходит в Шеки с 27 июня по 1 июля.