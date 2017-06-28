Министр обороны Великобритании пригрозил военным ударом по хакерам

2017-06-28 20:05 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что страна готова нанести военные удары в ответ на кибератаки.

Об этом он заявил аналитическому центру Chatham House, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

По его словам, королевство может прибегнуть к нанесению удара «с воздуха, земли и моря».

«На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учётные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте», — отметил Фэллон.

Ранее сообщалось, что недавняя хакерская атака на компьютерную сеть британского парламента могла привести к тому, что были взломаны до 90 почтовых аккаунтов.

A.C.

