Ливийская армия отвоевала у террористов районы в центре Бенгази

2017-06-28 20:10 | www.trend.az | 3

Ливийская армия отвоевала у террористов несколько районов в центре Бенгази в результате боев в среду, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы военного командования Халифа аль-Обейди.



Ливийская армия под руководством маршала Халифы Хафтара ведет операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ и "Аль-Каида"* более двух лет. Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.

"Силы армии смогли установить контроль над районом рынка Аль-Хашиш, гробницы Омара аль-Мухтара и Амра ибн аль-Аса, а также зданием Аль-Халидж в центре города", - сообщил аль-Обейди.

Он отметил, что продвижение осложняют оставленные террористами мины, в том числе в жилых домах. Представитель затруднился назвать точное число убитых в боях террористов, отметив, что говорить об этом можно будет после прекращения боев и установления полного контроля над позициями боевиков.