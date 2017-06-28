Захарова анонсировала ответные меры из-за высылки из США российских дипломатов

2017-06-28 20:47 | www.oxu.az | 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответные меры из-за американских санкций, введенных в декабре 2016 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Ответные меры готовятся», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что этот вопрос будет решаться только в министерстве иностранных дел.

A.C.

