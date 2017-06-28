Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: Kültürel ve turistik etkinlikler yapılabilir

2017-06-28 20:59 | www.trend.az | 1

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Efes'te çevredeki tarihi dokuya zarar vermemek kaydıyla yönetmeliğin izin verdiği türden kültürel ve turistik etkinlikler yapılabilir. Yapılmaya devam edecek ama bu düğün, dernek, sünnet düğünü değil." dedi.

Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde Geleneksel Muayede Töreni ve Baklava Alayı Etkinliği'ne katıldı.

Jandarma ekiplerinin atlı birlikler eşliğinde yürüyüşünün ardından, Bakan Avcı ve alaydakiler baklava dağıtımı gerçekleştirdi. Avcı, burada personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Topkapı Sarayı'ndaki bayramlaşma programı da katılan Avcı, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Avcı, "Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı" iddialarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Konuyla ilgili basın müşavirliğimizden ayrıntılı bir açıklama yapıldı. Size de ulaşması lazım. Gerek İzmir İl Kültür Müdürlüğümüz ve gerekse basın müşavirliğimiz, konuyla ilgili açıklamayı yaptılar. O açıklamalarda da vurgulandığı gibi, herhangi bir şekilde sünnet düğünü veya evlilik töreni, nişan, düğün yapılmıyor. Ama orada bizim yönetmeliklerimize uygun olarak, yetkililerimizin denetiminde, zaman zaman kamu kuruluşlarının, turizm meslek kuruluşlarının, turizm işletmelerinin, özellikle kruvaziyer misafirlerinin ağırlandığı, dinletiler, konserler, klasik batı müziği konserleri olabiliyor. Ona bağlı olarak kokteyl olabiliyor.

Ama bütün bunlar belli kurallara uygun olarak yetkililerimizin denetiminde, bu bilgilimiz dahilinde yapılıyor. Hiçbir etkinliğin çevredeki arkeolojik ve tarihi dokuya zarar vermesine müsaade edilmiyor. Dolayısıyla bu ören yerlerimizde ve müzelerimizde sadece bizde de değil dünyanın başka yerlerinde bu tür tarihi ve arkeolojik mekanlar, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen geleneksel hale getiren festival gibi programlar yapılıyor. Bunlar bilgimiz dahilinde. Ama buna rağmen bazen işgüzar bir kamu görevlisinin veya bir yetkilinin kendi kafasına göre kuralları aşarak yaptığı bazı uygulamalar varsa diye biz araştırmalarımızı yapıyoruz. Burada Efes'te öyle bir şey söz konusu değil."

"Daha önce Bursa’da tarihi caminin avlusunda oradaki bir yetkilinin, kamu görevlisinin sünnet düğünü yapması türünden münasebetsizlik olabiliyor mu? Olabiliyor." diyen Bakan Avcı, bunları önlemek için Bakanlığın gerekli, tedbirleri aldığını söyledi.

Buna rağmen herhangi bir suistimal olduğunda veya bilgisi kendilerine uğraştığında gereğini de yaptıklarını vurgulayan Avcı, "Efes'teki uygulama bunlardan değil. Efes'teki uygulama bu tür tarihi ve arkeolojik alanlarda dokuya zarar vermeyecek türden, kültürel ve turistik etkinlikler yapılabilir mi? Yapılabilir. Yönetmeliklerimiz buna müsaittir ama bu orada düğün, dernek, nişan, sünnet düğünü olacağı anlamına gelmiyor. Yapılmıyor da zaten." diye konuştu.

Bakan Avcı, yanlış anlaşılmaya dayalı da olsa, kamuoyuna, sosyal medyada gerekli uyarıları yapan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasının, farkındalığın artması manasında da haberlerin önemli olduğunu dile getiren Avcı, "Efes'te çevredeki tarihi dokuya zarar vermemek kaydıyla, yönetmeliğin izin verdiği türden kültürel ve turistik etkinlikler yapılabilir. Yapılmaya devam edecek ama bu düğün, dernek, sünnet düğünü değil." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'yle (AKM) ilgili çalışmaların da son noktaya geldiğine değinen Bakan Avcı, şu bilgileri verdi:

"Çok yakında ayrıntılı bir basın toplantısıyla sizlerle paylaşacağız. Orası için düşünülen projelerin teşkilat yapısını, projenin ayrıntılarını ve mevcut yapının yerine nasıl bir yeni yapının kurulacağını onların hepsini ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağız."

Gazetecilerin, "Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale"nin kapatılacağına ilişkin bir soruyu Avcı, şöyle yanıtladı:

"Devlet Tiyatrolarının, Opera ve Bale'nin kapatılması söz konusu değil. Bir internet sitesinde bütün bunların kapatılmasına dair 52 sayfalık bir metin var olduğu iddia edilmiş. Yok böyle bir şey. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teşkilat yapısını yeniden düzenlemeye dair bir çalışma var. Bu o değil."

Kaynak: AA