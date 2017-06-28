Макрон созывает конгресс парламента

2017-06-28 21:00 | www.oxu.az | 3

Председатель сената Франции Жерар Ларше сообщил, что президент республики Эммануэль Макрон созывает конгресс парламента, сообщает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com.

«Президент республики Эммануэль Макрон только что мне подтвердил, что созывает конгресс парламента страны в Версале 3 июля», — написал Ларше на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп принял приглашение лидера Франции Эммануэля Макрона посетить парад 14 июля по случаю Дня взятия Бастилии.

A.C.

