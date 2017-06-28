Отец помогает больной дочери привыкнуть к могиле

2017-06-28 21:14 | www.oxu.az | 3

У фермера Жана Линьга из китайского города Нэйцзян, провинция Сычуань, тяжело больна двухлетняя дочь Ксинли. Не имея средств на лечение малышки, мужчина вырыл ей могилу, где начал проводить с девочкой каждый день. Линьг считает, что таким образом дочь сможет лучше привыкнуть к месту упокоения, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Дочь китайца страдает талассемией, острой нехваткой гемоглобина, что приводит к серьезным проблемам с циркуляцией крови. Линьг и его супруга потратили более 15 тысяч долларов на лечение девочки, однако его оказалось недостаточно, а занять фермерам больше не у кого.

Смирившись с участью, которая вскоре должна постигнуть его семью, мужчина вырыл дочери могилу и начал проводить там с ней все свободное время. В китайских соцсетях появилось душераздирающее видео, на котором запечатлено, как Линьг и Ксинли лежат в яме, у которой сидит беременная жена фермера, а рядом играет собака.

Журналисты не исключают, что после того, как страшный ролик разлетелся по Сети, потенциальные благотворители смогут найти фермера и оплатить лечение его дочери.

A.C.

