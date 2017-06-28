Лавров: Москва будет соразмерно и достойно реагировать на возможные провокации США в Сирии

2017-06-28 21:24 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет соразмерно и достойно реагировать на возможные провокации со стороны США в отношении сирийской правительственной армии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com.

«Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон связывался с ним по телефону и сообщал о якобы возможной химатаке со стороны официального Дамаска.

«Я напомнил ему, что до сих пор не расследованы остающиеся абсолютно голословными утверждения будто 4 апреля во время бомбардировок Хан-Шейхуна сирийской авиацией применялись химические боеприпасы», — добавил Лавров.

Он также отметил, что заявлениями США о якобы готовящихся химических атаках в Сирии со стороны властей страны могут воспользоваться экстремисты для организации провокаций.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон за несколько часов до публикации Белым домом заявления по Сирии связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

A.C.

