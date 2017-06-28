Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у российских границ

2017-06-28 21:58 | www.oxu.az | 3

Ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ, передает сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», - сказал Путин, который приехал в среду в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы поздравить офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки.

A.C.

