В Белом доме пока не подтвердили встречу Путина и Трампа на полях G20

2017-06-28 22:00 | www.trend.az | 3

В Белом доме по-прежнему не подтверждают встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурге, передает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации США.



Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду сообщил, что Россия исходит из того, что контакт Трампа и Путина на полях G20 состоится.

Собеседник агентства отметил, что пока никаких обновлений по возможной встречи двух лидеров нет.

Ранее он сообщил РИА Новости, что решение о встрече президентов США и России на полях G20 в Гамбурге еще не принято. По его словам, в Белом доме "еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения".