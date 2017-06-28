Боевики, захватившие в Ливии сотрудников ООН, выдвинули свои требования - ОБНОВЛЕНО

2017-06-28 22:16 | www.apa.az | 3

Вооруженные боевики, похитившие сотрудников миссии ООН в Ливии, условием для их освобождения назвали выход из тюрьмы своих соратников, задержанных в Саудовской Аравии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, радикалы похитили семь членов из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ехавших в ливийский город Эз-Завия из Туниса для инспекции центров, где содержатся нелегальные мигранты.

Согласно телеканалу, среди удерживаемых сотрудников международной организации - иностранцы.

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21:09

Боевики, связанные с международной террористической сетью "Аль-Каида", захватили членов миссии ООН в Ливии к западу от города Триполи.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи). Другие подробности пока не приводятся.