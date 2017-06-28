Экс-солист «Иванушек» госпитализирован в тяжелом состоянии

2017-06-28 22:16 | www.oxu.az | 4

Экс-вокалист группы «Иванушки International» Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила в среду РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.

«У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказала собеседница агентства.

Олег Яковлев стал полноправным солистом «Иванушек» после того, как в начале 1998 года группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — «Тополиный пух». В 2013 году он покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере.

A.C.

