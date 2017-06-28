Президент Узбекистана обсудил с главой НК "Лукойл" подготовку новых проектов

2017-06-28 22:12 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и глава российской НК "Лукойл" Вагит Алекперов, прибывший в Ташкент с рабочим визитом, обсудили в среду вопросы реализации текущих и подготовку перспективных проектов в нефтегазовой отрасли, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Особое внимание уделено новым проектам, направленным на глубокую переработку добываемого природного газа, а также взаимодействию в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.

Глава Узбекистана отметил динамично развивающееся сотрудничество с российской компанией в нефтегазовой сфере.

В настоящее время совместно осуществляются геологическое изучение Устюртского блока и разработка нефтегазоконденсатных месторождений Юго-Западного Гиссара.

Ведутся работы по обустройству месторождений Кандымской группы со строительством современного газоперерабатывающего комплекса, который уже в ближайшей перспективе позволит ежегодно перерабатывать свыше восьми миллиардов кубометров природного газа.

Первую очередь завода планируется ввести в строй в конце 2017 года. Общий объем инвестиций в этот проект на первой фазе оценивается в 3,3 миллиарда долларов.

Глава «Лукойла» выразил готовность к дальнейшему развитию полномасштабного двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как сообщалось, "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) - Кандым-Хаузак-Шады и разрабатывает месторождения юго-западного Гиссара.

Накопленный объем добытого компанией в республике газа превысил 40 миллиардов кубометров. В рамках первых двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, объем инвестиций довести до восьми миллиардов долларов.

На сегодняшний день общий объем инвестиций "Лукойла" в совместные проекты в нефтегазовом секторе Узбекистана составил 6,3 миллиарда долларов.

(Автор: Демир Азизов)