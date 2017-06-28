CNN: корабли и самолеты США заняли атакующие позиции для нападения на Сирию

2017-06-28 22:24 | www.oxu.az | 4

США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но наносить удар пока не планируют, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники.

По его данным, США наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии круглосуточно. В Вашингтоне считают, что оттуда может быть проведена химатака, на которую в Белом доме обещали ответить.

Однако никакой подозрительной активности на аэродроме в последнее время не замечено, уточняет CNN. По информации телеканала, к угрожающим заявлениям Белый дом побудили разведданные о якобы перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что сирийские власти «восприняли предупреждение всерьез» и отказались от химатаки.

В понедельник Белый дом объявил, что вооруженные силы Сирии якобы готовят химическую атаку, доказательств при этом предъявлено не было. В Вашингтоне пообещали, что за применение химоружия сирийские власти «заплатят высокую цену».

В Дамаске в ответ подчеркнули, что не использовали и не будут использовать химическое оружие. Российский МИД заявления американских властей назвал «чушью» и воспринял их как «приглашение» террористам и оппозиции к провокации.

A.C.

