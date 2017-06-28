В КНДР заочно вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи

2017-06-28 22:30 | www.oxu.az | 4

КНДР заочно вынесла смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и главе южнокорейской разведки Ли Бен Хо за якобы подготовку покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на совместное заявление Министерства госбезопасности и Центральной прокуратуры Северной Кореи.

«Экс-президент Пак Кын Хе и бывший глава разведки Ли Бён Хо, также как и сотрудники разведслужбы, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом», — говорится в заявлении.

При этом Пхеньян потребовал передать Северной Корее Пак Кын Хе и Ли Бён Хо согласно международным законам в сфере «государственного терроризма».

Ранее СМИ сообщили, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

A.C.

