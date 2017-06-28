Террористы взяли в плен сотрудников миссии ООН в Ливии - ОБНОВЛЕНО

2017-06-28 22:41 | www.oxu.az | 4

Вооруженные боевики, похитившие сотрудников миссии ООН в Ливии, условием для их освобождения назвали выход из тюрьмы своих соратников, задержанных в Саудовской Аравии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, радикалы похитили семь членов из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ехавших в ливийский город Эз-Завия из Туниса для инспекции центров, где содержатся нелегальные мигранты.

Среди удерживаемых сотрудников международной организации - иностранцы.

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Боевики, связанные с «Аль-Каидой» взяли в плен членов миссии ООН в Ливии.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщил телеканал Sky News.

По его информации, инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия.

Другие подробности пока не приводятся.

A.C.

