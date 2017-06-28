В Белом доме пока не подтвердили встречу Путина и Трампа на полях G20

2017-06-28 22:52 | www.oxu.az | 4

В Белом доме по-прежнему не подтверждают встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурге, передает Oxu.Az со ссылкой на представителя администрации США.



Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду сообщил, что Россия исходит из того, что контакт Трампа и Путина на полях G20 состоится.

Собеседник агентства отметил, что пока никаких обновлений по возможной встречи двух лидеров нет.

Ранее он сообщил РИА Новости, что решение о встрече президентов США и России на полях G20 в Гамбурге еще не принято. По его словам, в Белом доме «еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения».

A.C.

