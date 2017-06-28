В ДНР заявили о планах поставлять уголь в страны Европы и Турцию

2017-06-28 23:00 | www.oxu.az | 5

Самопровозглашённая Донецкая народная республика планирует поставлять уголь в Турцию и страны Европы. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, проблемы с профицитом угля в республике есть, они связаны с экономической блокадой Киева и введением внешнего управления на украинских предприятиях, сообщает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com.

«В июле месяце запускается ДМЗ (Донецкий металлургический завод. — RT), запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, и планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем», — цитирует РИА Новости Захарченко.

Он также отметил, что в ДНР «подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией».

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту продажи за границу угля, добытого на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

A.C.

