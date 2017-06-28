5 сотрудников SOCAR пострадали на море

2017-06-28 22:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Cотрудники Управления геофизики и геологии SOCAR при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова на лодке "Арья 141" Каспийского морского пароходства Азербайджана, потеряв управление, столкнулись с одним из оснований площадки № 34. Об этом сообщает официальный сайт SOCAR.

В результате инцидента, 5 из 7 находящиеся на борту человек получили ранения различной степени тяжести.



Пострадавшие на машинах скорой помощи были доставлены в городскую больницу № 1.

В данный момент выясняются причины аварии.