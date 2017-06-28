Пять сотрудников SOCAR получили травмы при проведении разведочных работ на Каспии

2017-06-28 22:54 | www.apa.az | 5

28 июня, примерно в 13:50 часов сотрудники Управления по геофизике и геологии при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова потеряли управление на лодке и столкнулись с основанием площадки №34.

Как передает АПА со ссылкой на сайт SOCAR, в результате инцидента пострадали пять из семерых человек, находившихся на лодке.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу №1. Причины инцидента выясняются причины инцидента.