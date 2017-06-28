Похищенные в Ливии сотрудники ООН освобождены - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-28 23:12 | www.apa.az | 4

Захваченные в Ливии сотрудники Миссии ООН освобождены похитителями.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, никто из заложников не пострадал.

они были отпущены после переговоров старейшин местных племен с похитителями без выполнения их условий. Сотрудники всемирной организации направились обратно в Триполи.

***

22:16

Вооруженные боевики, похитившие сотрудников миссии ООН в Ливии, условием для их освобождения назвали выход из тюрьмы своих соратников, задержанных в Саудовской Аравии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, радикалы похитили семь членов из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ехавших в ливийский город Эз-Завия из Туниса для инспекции центров, где содержатся нелегальные мигранты.

Среди удерживаемых сотрудников международной организации - иностранцы.

***

21:09

Боевики, связанные с международной террористической сетью "Аль-Каида", захватили членов миссии ООН в Ливии к западу от города Триполи.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи). Другие подробности пока не приводятся.