Поезд Варшава - Берлин остановлен из-за сообщения о бомбе

2017-06-28 23:39 | www.trend.az | 4

Пассажирский поезд сообщением Варшава - Берлин остановлен на станции в польском городе Могильно (Куявско-Поморское воеводство) из-за поступления предупреждения о заложенном там взрывном устройстве, передает ТАСС со сслыкой на Польское агентство печати.

Сообщается, что состав обыскивают специалисты. "Из поезда и ближайших домов эвакуированы около 600 человек. Они находятся вблизи вокзала", - сказал представительница полиции в Могильне Магдалена Поллак.

По ее словам, информация о заложенной бомбе поступила по электронной почте в офис железнодорожного перевозчика PKP Intercity в Лодзи.