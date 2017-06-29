Kırmızı ette gümrük vergisi düşürüldü

2017-06-29 00:07 | www.trend.az | 1

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon artışına önemli katkı sağlayan ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürüldüğü ve böylece iç piyasada yaşnabilecek fiyat artışlarının önüne geçileceği bildirildi.

Açıklamada, işlenmemiş gıda ürünlerinde bu yıl görülen fiyat oynaklıklarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından son dönemde bir dizi toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Komite tarafından 2017 yılı için enflasyonda gözlemlenen risklerin ciddiyetini koruduğu, özellikle işlenmemiş gıdada yaşanan fiyat artışlarının enflasyon hedeflerinde yaşanan sapmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun açıkça ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında gerektiğinde devreye girecek dış ticaret tedbirlerine yönelik çalışmalar da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Komitenin öncelikle üzerinde durduğu ve enflasyon artışına önemli oranda katkı sağlayan ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi hakkında hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'a ilişkin Bakanlar Kurulu kararının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Söz konusu ürünlerde uygulanacak gümrük vergilerinin, arz-talep dengesi, üretim maliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı fiyatlar ile Döviz kurları dikkate alınarak, üretimin devam ettirilmesinde sürekliliğin sağlanmasını, üreticinin menfaatlerinin korunmasını ve memnuniyetinin temin edilmesini öte yandan tüketici refahının tesis edilmesini ve aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesini sağlayacak şekilde belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Vergilerin düşürülmesiyle arz açığı olan dönemlerde iç piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin üzerine çıkması halinde arz açığı ithalat yoluyla karşılanırken iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışlarına da meydan verilmeyecektir. Ayrıca, yine Komite tarafından sistem dinamik bir şekilde takip edilecek olup, gerektiğinde Ekonomi Bakanlığı tarafından değişen koşullara göre gümrük vergilerinde güncellemeler yapılabilecektir."

Kaynak: Hürriyet