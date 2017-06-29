Определился первый финалист Кубка Конфедераций

2017-06-29 00:49 | www.apa.az | 3

Сборная Чили по футболу в серии пенальти одержала победу над командой Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как передает АПА, в основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

В финале чилийцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором сыграют сборные Германии и Мексики. Матч состоится завтра в Сочи.