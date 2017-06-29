В Брюсселе состоится плановая встреча министров обороны НАТО

2017-06-29 02:00 | www.trend.az | 4

Плановая встреча министров обороны НАТО пройдет в четверг в Брюсселе, передает ТАСС.

Повестка дня крайне насыщенная: расширение оборонных расходов альянса, обсуждение реализации мер по сдерживанию России, а также дискуссия о выделении 4 тыс. солдат для несения службы в Афганистане.

В рамках встречи состоится подписание трех рамочных соглашений о сотрудничестве государств альянса по созданию нового многоцелевого транспортного самолета и самолета- заправщика, по разработке нового многоцелевого самолета морского базирования, а также по новым боеприпасам для сухопутных сил.