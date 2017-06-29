В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

2017-06-29 02:42 | www.trend.az | 5

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Vans RV-7 в гористой местности, недалеко от американского города Бакай, штат Аризона, передает РИА Новости со ссылкой на газету Arizona Republic.



Инцидент произошел во вторник, однако данные о нем появились днем позже. Примерно в 8 утра по местному времени самолет вылетел из аэропорта Бакай, около 17 часов к юго-западу от города спасатели обнаружили обломки воздушного судна. Имена погибших власти не сообщают.

Причина крушения пока неизвестна. В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).